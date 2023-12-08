Полицейскими в Калмыкии пресечена незаконная деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере ритуальных услуг

вл

валерий лисицын

Ооо.. ,эта ритуальная служба ! Там такие цены что и умирать не собирайся. Обдерут до исподнего, родных и самого покойника если есть что взять. Тут всё мутно,криминально. Все всё знают , но ничего не меняется. Государству наплевать что там творится . Помер Максим и хрен с ним.