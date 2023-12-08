Полицейскими в Калмыкии пресечена незаконная деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере ритуальных услуг

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Калмыкия в рамках оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты мошенничества, совершённые работниками морга в Элисте.
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