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Израиль просит помочь

Израиль просит помочь

Израиль просит помочьА что случилось? 1. Израиль просит Россию помочь с мирным урегулированием в войне в Ливане и выступить в качестве посредника при переговорах с "Хезболлой" ("Ливан за 3 дня" не получился, в день по Израилю из Ливана летит от 80 до 100 ракет, не считая дронов, убийства гражданских эту проблему решить не могут)2.

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Комментарии
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Boleslav Buljanowskij
И воюют с украиной на стороне русских. Что, в кремле не сидят жиды? Даже в кнеседе удивляются, что в кремле одни жиды. Не даром говорят - если сегодня дерутся два соседа, то вчера к обоим приходил жид.
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ВГ
Владимир Городецкий
Высоцкий  - Там на 25% бывший наш народ. Участие в переговорах поможет нам вытеснить америкосов  с Ближнего Востока.
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1 час.
Игорь Мотыко
НЕ хрен им помогать. Замирим этот конфликт значит у пидарасов американских и европейских будет больше возможности сосредоточить усилия поукраине и странам Закавказья
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