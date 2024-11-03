Израиль просит помочь

Израиль просит помочьА что случилось? 1. Израиль просит Россию помочь с мирным урегулированием в войне в Ливане и выступить в качестве посредника при переговорах с "Хезболлой" ("Ливан за 3 дня" не получился, в день по Израилю из Ливана летит от 80 до 100 ракет, не считая дронов, убийства гражданских эту проблему решить не могут)2.