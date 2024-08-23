Доля инвестиционных сделок с новостройками упала до абсолютного минимума

Среди причин падения вложений в строящееся жилье — слишком высокие цены, отмена и ограничения по льготным программам и выгодные условия по депозитам Доля инвестиционных сделок на рынке новостроек Москвы опустилась до рекордно низких показателей на фоне завершения и трансформации льготных программ и увеличения ставок по депозитам.