1 марта в гимназии прошел чемпионат по функциональной грамотности среди IV классов. Целью этого зрелищного мероприятия стало формирование и развитие функциональной грамотности, умений, организация интеллектуального досуга детей .
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