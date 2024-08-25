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РФ и Белоруссия начнут тестировать универсальную электронную подпись

Россия и Белоруссия после ноября 2024 года начнут тестировать универсальную электронную подпись, сообщил в разговоре с "Известиями" первый замминистра связи и информатизации Республики Беларусь Павел Ткач.

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