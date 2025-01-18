Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 667 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Чужестранка
    Настала пора менять элиты! Беспредел на каждом шагу! Они своим поведением сами себя дискредитируют! А борется только ..."Каждый ребенок п...
  • Мария
    Сейчас на Украине тысячи молодых людей сидят в тюрьмах. За взятки добывают возможность попасть в тюрьму. Это возможно...Переговоры с пози...
  • Вера Голубь
    Почему он до сих пор вещает? Видела- он даже не вещает, а истерит. Он точно священник? И правда нет статьи? Наверняка...У ДУМ оказывается...

«Россия не поможет»: в Абхазии разразился скандал из-за роста цен на проезд

«Россия не поможет»: в Абхазии разразился скандал из-за роста цен на проезд

БлокнотРУ В Абхазии скандал — в столице страны Сухуме бастуют маршрутчики. Они требуют, чтобы проезд подняли до 50 рублей, иначе работать просто убыточно — топливо дорогое, а денег у народа нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
А вечно и не надо. Нынешним правителям лет 20-30 вполне хватит, чтобы обеспечить себя на несколько жизней.
Ответить
9 час.
N
Nata
А может лучше депутатские зарплаты на ваше предложение пустить. Абхазии - отчисления от российских пенсий, а российским пенсионерам пенсии в размере депутатских зарплат.
Ответить
8 час.
вд
валерий двойнишников
Работай &quot;братья&quot; работайте и будет вам щастие.....
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх