БлокнотРУ В Абхазии скандал — в столице страны Сухуме бастуют маршрутчики. Они требуют, чтобы проезд подняли до 50 рублей, иначе работать просто убыточно — топливо дорогое, а денег у народа нет.
«Россия не поможет»: в Абхазии разразился скандал из-за роста цен на проезд
Комментарии
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Андрей Павлов
А вечно и не надо. Нынешним правителям лет 20-30 вполне хватит, чтобы обеспечить себя на несколько жизней.
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9 час.
N
Nata
А может лучше депутатские зарплаты на ваше предложение пустить. Абхазии - отчисления от российских пенсий, а российским пенсионерам пенсии в размере депутатских зарплат.
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8 час.
вд
валерий двойнишников
Работай "братья" работайте и будет вам щастие.....
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7 час.
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