«Россия не поможет»: в Абхазии разразился скандал из-за роста цен на проезд

Андрей Павлов А вечно и не надо. Нынешним правителям лет 20-30 вполне хватит, чтобы обеспечить себя на несколько жизней.

N Nata А может лучше депутатские зарплаты на ваше предложение пустить. Абхазии - отчисления от российских пенсий, а российским пенсионерам пенсии в размере депутатских зарплат.