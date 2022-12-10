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Овечкин забил 796-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота во 2-й игре кряду. До Хоу – 5 шайб, до Гретцки – 98

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Сиэтлом» (4:1). Россиянин забросил 796-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

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