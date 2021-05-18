В Амурском соединения дальней авиации началась сдача контрольной проверки по физической подготовке

В Амурском соединения дальней авиации началась сдача контрольной проверки по физической подготовке

Всему личному составу соединения в соответствии со своей возрастной группой предстоит сдать нормативы и упражнения на силу, выносливость и скорость.

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