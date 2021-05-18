В Амурском соединения дальней авиации началась сдача контрольной проверки по физической подготовке

Всему личному составу соединения в соответствии со своей возрастной группой предстоит сдать нормативы и упражнения на силу, выносливость и скорость.
Популярные статьи
- Новое изменение пенсионного возраста 60/65 лет готовят для россиян с 1 июля
- Депутаты Госдумы внесли поправки к закону о нежелательных организациях. За финансирование таких организаций предлагают лишать свободы на срок до пяти лет
- А где же его родители: жительница Приморья забрала с улицы "черненького малыша"
Свежие комментарии