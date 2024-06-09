В Тихом океане найдено существо, способное прожить до 15 тысяч лет

В Тихом океане найдено самое долгоживущее существо на планете. Об этом сообщает журнал Phys. Во время изучения морских глубин на расстоянии от 3,5 до 5,5 км была обнаружена чашеобразная стеклянная губка, способная жить до 15 тысяч лет.