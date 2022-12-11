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Кокорин не попал в заявку «Ариса» на 2-й матч чемпионата Кипра подряд

Кокорин не попал в заявку «Ариса» на 2-й матч чемпионата Кипра подряд

Александр Кокорин не попал в заявку «Ариса» на второй матч чемпионата Кипра подряд. Форвард пропустит матч 14-го тура чемпионата Кипра против АЕЛ.

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