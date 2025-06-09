А знаете, кто самый счастливый человек? Тот, кто одинаково любит и дождь, и солнце! Представляем прогноз на 9 июня в Курске

А знаете, кто самый счастливый человек? Тот, кто одинаково любит и дождь, и солнце! Представляем прогноз на 9 июня в КурскеСегодня, 9 июня, воздух напоен летним теплом, и термометр показывает +28 градусов.
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