Минфин США выдал лицензию на поставки российского дизтоплива на мировой рынок

Минфин США по указанию американского лидера Дональда Трампа выдал временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировые рынки.
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