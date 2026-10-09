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Минфин США выдал лицензию на поставки российского дизтоплива на мировой рынок

Минфин США выдал лицензию на поставки российского дизтоплива на мировой рынок

Минфин США по указанию американского лидера Дональда Трампа выдал временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировые рынки.

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