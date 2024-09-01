«Совсем не заметила»: певица Валерия подвела итоги прошедшего лета

Певица Валерия, как и многие ее коллеги, подвела итоги прошедшего лета в своих социальных сетях. Несмотря на напряженный рабочий график, который не позволил певице отдохнуть летом, она находила время для общения с семьей и успела уделить внимание внучке Селин.
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