«Совсем не заметила»: певица Валерия подвела итоги прошедшего лета

Певица Валерия, как и многие ее коллеги, подвела итоги прошедшего лета в своих социальных сетях. Несмотря на напряженный рабочий график, который не позволил певице отдохнуть летом, она находила время для общения с семьей и успела уделить внимание внучке Селин.