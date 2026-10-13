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Регионы России

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В Новокузнецке ликвидировали пожар в складском здании на улице Слесарной

В Новокузнецке ликвидировали пожар в складском здании на улице Слесарной

Для тушения пожара был привлечён значительный личный состав — на месте работали 26 сотрудников МЧС, а также 6 единиц спецтехники.

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