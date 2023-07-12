Господь, жги! или За что Путин «напал» на Украину

Александр Денисов

Черт! А ведь все это правда. Общаясь с бывшим каперангом курсантом обучавшимся в Питере, потом служившим на Северах, закончившим службу замначучилища в Питере, все не мог понять до конца его. А все просто, деревеньку под Харьковым, откуда он родом, из него ничем не вытравишь.