Живу на даче. Такое ощущение, что и не выезжал отсюда с 2014 года, когда сбежал из Киева от тогда ещё первой мобилизации.
Господь, жги! или За что Путин «напал» на Украину
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Вот где собака зарыта.
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13 час.
ИК
Иосиф Калинин
Ни добавить, ни убавить... Все так!
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10 час.
Александр Денисов
Черт! А ведь все это правда. Общаясь с бывшим каперангом курсантом обучавшимся в Питере, потом служившим на Северах, закончившим службу замначучилища в Питере, все не мог понять до конца его. А все просто, деревеньку под Харьковым, откуда он родом, из него ничем не вытравишь.
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2 час.
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