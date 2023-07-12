СССР-Россия

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Господь, жги! или За что Путин «напал» на Украину

Господь, жги! или За что Путин «напал» на Украину

Живу на даче. Такое ощущение, что и не выезжал отсюда с 2014 года, когда сбежал из Киева от тогда ещё первой мобилизации.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Вот где собака зарыта.
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13 час.
ИК
Иосиф Калинин
Ни добавить, ни убавить... Все так!
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10 час.
Александр Денисов
Черт! А ведь все это правда. Общаясь с бывшим каперангом курсантом обучавшимся в Питере, потом служившим на Северах, закончившим службу  замначучилища в Питере, все не мог понять до конца его. А все просто, деревеньку под Харьковым, откуда он родом, из него ничем не вытравишь.
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2 час.

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