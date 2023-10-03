Министра в отставку? Левченко объяснил расклад: "Я здесь вот такая Баба-Яга"

Финансовый аналитик Владимир Левченко объяснил расклад с русской экономикой. Как часто ошибается Минэкономразвития в своих расчётах, в чём его главная ошибка и стоит ли отправлять его главу в отставку?Ситуация в отечественной экономике стала главной темой на Московском финансовом форуме.