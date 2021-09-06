Блюдо осени: паста «Farfalle» с лесными грибами, баклажанами и острым зеленым перцем

Осень — это время года, когда на кухне можно использовать только локальные продукты: в огороде свежие зелень и овощи, а в лесу грибы.
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