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Владимир Путин прокомментировал арест Павла Дурова во Франции

Владимир Путин прокомментировал арест Павла Дурова во Франции

Президент России Владимир Путин прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова.Президент России Владимир Путин прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции и возбуждение уголовного дела против его.

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