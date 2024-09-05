Владимир Путин прокомментировал арест Павла Дурова во Франции

Президент России Владимир Путин прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова.Президент России Владимир Путин прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции и возбуждение уголовного дела против его.
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