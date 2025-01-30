Трамп рассматривает введение пошлин на нефть из Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил о рассмотрении введения пошлин на нефть из Канады и Мексики. Окончательное решение планируется принять в ближайшее время, учитывая ценообразование и условия торговли между странами.
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