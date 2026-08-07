Омбудсмен из Петербурга Митянина рассказала о тревожной тенденции роста криминальной активности среди молодежи

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о тревожной тенденции роста криминальной активности среди молодежи и новых методах вербовки, которые используют злоумышленники.
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