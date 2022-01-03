Происшествия

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Дед Мороз и общественность Ульяновской области поддержали общеобластное профилактическое мероприятие «Автокресло-детям!»

В рамках четвертого этапа общеобластного профилактического мероприятия «Внимание - дети!» сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественностью региона провели профилактическое мероприятие «Автокресло - детям!», в ходе которого осуществили проверки автомобилей, перевозивших детей.

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