Дед Мороз и общественность Ульяновской области поддержали общеобластное профилактическое мероприятие «Автокресло-детям!»

В рамках четвертого этапа общеобластного профилактического мероприятия «Внимание - дети!» сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественностью региона провели профилактическое мероприятие «Автокресло - детям!», в ходе которого осуществили проверки автомобилей, перевозивших детей.