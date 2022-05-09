На Каннском кинофестивале представят фильм, посвященный Олимпиаде-2020 в Токио

Официальный фильм, посвященный Олимпиаде-2020 в Токио, покажут на Каннском кинофестивале. Картина разделена на две части: первая расскажет об Играх с позиции спортсменов, вторая представит ситуацию со стороны волонтеров и сотрудников персонала.