В ХМАО изменили график движения теплоходов между отдаленными поселками

В ХМАО изменилось расписание движения теплоходов между отдаленными поселками округа. В «Северречфлоте» агентству сообщили, что между Белоярским и поселком городского типа (ПГТ) Приобье Октябрьского района суда будут ходить по новому графику.
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