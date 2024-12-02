Юмор и курьезы в переписке: 15 смс-фрагментов

Некоторые фрагменты из переписки достойны публикации в сети, ведь нельзя же скрывать от мира такие смешные диалоги! От неожиданных сюрпризов до нелепых курьезов – нам хочется обсудить все, и многие переписки не обходятся без юмора.
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