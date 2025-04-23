Эзотерику отрегулируют законом

В новой редакции законопроекта о запрете рекламы эзотерических услуг закрепили понятие «цифропсихолог» — они работают на стыке психологии и нумерологии и занимаются нейролингвистическим программированием.
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