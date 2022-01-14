Экс-сенатор США объяснил отказ от проекта санкций против СП-2 в сенате США

Бывший сенатор-республиканец Брюс Маркс в интервью «Известиям» в пятницу, 14 января, заявил, что, отклонив в сенате законопроект о новых санкциях против газопровода «Северный поток – 2», демократы выразили поддержку президенту США Джо Байдену.