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Экс-сенатор США объяснил отказ от проекта санкций против СП-2 в сенате США

Бывший сенатор-республиканец Брюс Маркс в интервью «Известиям» в пятницу, 14 января, заявил, что, отклонив в сенате законопроект о новых санкциях против газопровода «Северный поток – 2», демократы выразили поддержку президенту США Джо Байдену.

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