Российская армия в наступившем году полностью разгромит ВСУ и одержит победу на фронтах спецоперации, об этом сообщил отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис в интервью, которое он дал на YouTube-канале Cyrus Janssen.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии