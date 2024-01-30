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Обвинение запросило для «крабового короля» Кана 19 лет колонии за убийство

Обвинение запросило для «крабового короля» Кана 19 лет колонии за убийство

Государственное обвинение высказалось за назначение находящемуся в международном розыске «крабовому королю» Олегу Кану наказания в виде 19 лет заключения по делу об организации убийства, рассматриваемому Приморским краевым судом, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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