Обвинение запросило для «крабового короля» Кана 19 лет колонии за убийство

Государственное обвинение высказалось за назначение находящемуся в международном розыске «крабовому королю» Олегу Кану наказания в виде 19 лет заключения по делу об организации убийства, рассматриваемому Приморским краевым судом, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.