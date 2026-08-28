Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата в России была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в г.
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Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата в России была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в г.
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