«Скандалы, мужья, разводы»: сделано заявление, почему Пугачева всегда была в центре внимания

Алла Пугачева всегда была не только востребованной певицей, но и довольно скандальной артисткой. За свою карьеру вокалистка пережила два громких развода, вышла замуж за Галкина*, младше ее на 27 лет, обратилась к помощи суррогатной матери и обзавелась двумя детьми в преклонном возрасте.
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