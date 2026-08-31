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Курские новости

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В Курской области дорожный ремонт дорог выполнен на 79%

В Курской области дорожный ремонт дорог выполнен на 79%

Подрядчики уложили уже более 1,1 млн квадратных метров асфальтобетонного покрытия, работы ведутся в 19 районах области.

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