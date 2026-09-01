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Регионы России

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В Петербурге электричка столкнулась с легковым автомобилем на железнодорожном переезде

В Петербурге электричка столкнулась с легковым автомобилем на железнодорожном переезде

1 сентября на перекрестке Красносельского и Аннинского шоссе в Санкт-Петербурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием электрички и легкового автомобиля.

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