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В российском городе бродячие собаки покусали троих детей

В российском городе бродячие собаки покусали троих детей

В Бодайбо Иркутской области бродячие собаки покусали троих детей. Об инциденте сообщили в прокуратуре российского региона.

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Комментарии
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Владимир Иванов
Так у нас с собаками полный бардак!Они гуляют на спортивных площадках и парках без намордников и поводков.И никто с этим не борется-ни администрация ,ни менты!Собаки гадят везде!!
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17 час.
Марина Трянина
особи в человеческом обличьи тоже гадят, где хотят, и никто с ними не борется... А уж сколько бед они приносят нормальным людям и русским детям и.. ничего... их терпят, никто не требует одеть их в намордники и посадить на цепь...
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16 час.

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