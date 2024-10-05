В российском городе бродячие собаки покусали троих детей

Так у нас с собаками полный бардак!Они гуляют на спортивных площадках и парках без намордников и поводков.И никто с этим не борется-ни администрация ,ни менты!Собаки гадят везде!!

Марина Трянина

особи в человеческом обличьи тоже гадят, где хотят, и никто с ними не борется... А уж сколько бед они приносят нормальным людям и русским детям и.. ничего... их терпят, никто не требует одеть их в намордники и посадить на цепь...