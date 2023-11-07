Врач развеяла мифы о популярных народных методах лечения простуды

Терапевт Анастасия Стольная развеяла популярные мифы о народных способах борьбы с простудой. Она объяснила, что вопреки уверенности многих людей горчичники не избавляют от простуды, так как не влияют на вызывающие ее вирусы.
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