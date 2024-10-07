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"Думают, сделаю губы как у Джоли — и будет успех у мужчин". Анастасия Решетова высказалась в поддержку "естественной" внешности

"Думают, сделаю губы как у Джоли — и будет успех у мужчин". Анастасия Решетова высказалась в поддержку "естественной" внешности

Анастасия Решетова в соцсетях высказалась за естественную красоту и осудила тех, кто использует филлеры.

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