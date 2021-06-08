"Несбывшиеся надежды": почему Киев продолжает надеяться на Запад

Каковы перспективы Киева в отношениях с Западом? Остаются ли у Украины надежды на вступление в НАТО? И войдет ли украинский вопрос в повестку предстоящей встречи президентов России и США? На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События.
Каковы перспективы Киева в отношениях с Западом? Остаются ли у Украины надежды на вступление в НАТО? И войдет ли украинский вопрос в повестку предстоящей встречи президентов России и США? На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События.
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