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"Несбывшиеся надежды": почему Киев продолжает надеяться на Запад

"Несбывшиеся надежды": почему Киев продолжает надеяться на Запад

Каковы перспективы Киева в отношениях с Западом? Остаются ли у Украины надежды на вступление в НАТО? И войдет ли украинский вопрос в повестку предстоящей встречи президентов России и США? На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События.

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