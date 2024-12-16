 Как настроить домашний медиасервер с помощью Plex  Как настроить домашний медиасервер с помощью Plex

Как настроить домашний медиасервер с помощью Plex Введение Домашний медиасервер — это отличный способ организовать и управлять вашими мультимедийными файлами, такими как фильмы, сериалы, музыка и фотографии.
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