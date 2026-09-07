МВД России переобъявило в розыск генпрокурора Украины Руслана Кравченко

Подавшего в отставку генерального прокурора Украины Руслан Кравченко переобъявили в розыск в России. Об этом, ссылаясь на МВД РФ, сообщает РИА Новости.
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