ФСБ: Украинские спецслужбы попытались похитить данные школьников из Москвы для вербовки

В ведомстве сообщили о взломе ресурсов «Авангарда» и «Юнармии»ФСБ предотвратила курируемую НАТО попытку украинских спецслужб получить персональные данные школьников из Москвы и Подмосковья для их дальнейшей вербовки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ведомства.