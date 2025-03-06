ФСБ: Украинские спецслужбы попытались похитить данные школьников из Москвы для вербовки

В ведомстве сообщили о взломе ресурсов «Авангарда» и «Юнармии»ФСБ предотвратила курируемую НАТО попытку украинских спецслужб получить персональные данные школьников из Москвы и Подмосковья для их дальнейшей вербовки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ведомства.
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