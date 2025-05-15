ОПЕК сохранила тренд на рост нефтяного спроса в 2025 году, но уточнила прогноз в сторону снижения

Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) в своём майском докладе подтвердила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году, ожидая увеличения до 105 млн баррелей в сутки — на 1,3 млн баррелей выше уровня 2024 года.