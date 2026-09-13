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Яркая ветровка официально стала самой модной вещью осени

Яркая ветровка официально стала самой модной вещью осени

Почему ветровка снова в центре внимания Спортивная эстетика остаётся одним из заметных направлений 2026 года, но теперь речь не о полном образе как для пробежки.

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