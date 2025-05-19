Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ТАСС: боевики «Айдара» бегут с позиций на границе с Днепропетровщиной

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Боевики батальона «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ) пытаются бежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка ДНР на границе с Днепропетровской областью, в результате среди них есть погибшие.

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