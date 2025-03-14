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Пушков: Европа поддержала идею перемирия, чтобы дать себе и Киеву передышку

Пушков: Европа поддержала идею перемирия, чтобы дать себе и Киеву передышку

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что поддержка Евросоюзом идеи перемирия в ходе переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии, не означает, что Европа отказалась от намерения продолжать конфликт с Россией.

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