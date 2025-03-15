Сирийская резня на Украине

Вера смелых

Автор статьи, Филиппов, за концовку, где ты равняется всех нас с нацистами, у которых руки в крови по плечи, я бы ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, послала бы тебя , не менее чем в три этажа, если б умела. Выродок ты, Филиппов, вырусь, которая шарманку хохлядскую завела - вы, мол, виноваты, вы и хохлядь исправлять должны... У нас земли русской - много, а на опоганенной пусть друг друга убивают, режут, стреляют и взрывают все, кто там соберётся, вместе с их выблядками. Мы, как народ, ничего им не должны, тем более спасать мразей от них самих. Пиздуй к ним, и спасай - потом покажешь результат, если жив останешься. Эти взрослые осатанесшие мужики, вернее, свиньи, исправлению не подлежат. Если они будут утилизировать друг друга - это их дела, но воздух чище станет. Хохлизм бандеровский - как педикулез - если хоть одна гнида останется - можно снова обовшиветь... А с нас достаточно жертв!