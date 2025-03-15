Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Априори.Путин потерял тер...
  • Leon Dan
    Давно говорю, что косым нечего доверять. Они всегда были барыгами. Но у нас электорату же СМИ кинут лозунг, электорат...Удар Китая в спин...
  • Вера смелых
    Автор статьи, Филиппов, за концовку, где ты равняется всех нас с нацистами, у которых руки в крови по плечи, я бы ПО ...Сирийская резня н...

Сирийская резня на Украине

Сирийская резня на Украине

Фото: Kutsenko Volodymyr/Shutterstock.com Валентин Филиппов Большая резня на Украине — не фантазия, не гипербола, не кремлёвская страшилка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера смелых
Автор статьи, Филиппов, за концовку, где ты равняется всех нас с нацистами, у которых руки в крови по плечи, я бы ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, послала  бы тебя , не менее чем в три этажа, если б умела. Выродок ты, Филиппов, вырусь, которая шарманку хохлядскую завела - вы, мол, виноваты, вы и хохлядь исправлять должны...                          У нас земли русской - много, а на опоганенной пусть друг друга убивают, режут, стреляют и взрывают все, кто там соберётся, вместе с их выблядками. Мы, как народ, ничего им не должны, тем более спасать мразей от них самих. Пиздуй к ним, и спасай - потом покажешь результат, если жив останешься.  Эти взрослые  осатанесшие мужики, вернее, свиньи, исправлению не подлежат. Если они будут  утилизировать друг друга - это их дела, но воздух чище станет.            Хохлизм бандеровский - как педикулез - если хоть одна гнида останется - можно снова обовшиветь... А с нас достаточно жертв!
Ответить
2 час.
наверх