Киев, Львов, Одесса: Макрон обозначил города Украины, которые точно станут целями для «Искандеров»

Французский лидер снова дерзит России и выдвигает ультиматумы Светлана Гомзикова На фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Шаповалов Европейские страны могут отправить свои воинские контингенты на Украину без согласия России.
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