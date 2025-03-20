БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Киев, Львов, Одесса: Макрон обозначил города Украины, которые точно станут целями для «Искандеров»

Киев, Львов, Одесса: Макрон обозначил города Украины, которые точно станут целями для «Искандеров»

Французский лидер снова дерзит России и выдвигает ультиматумы Светлана Гомзикова На фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Шаповалов Европейские страны могут отправить свои воинские контингенты на Украину без согласия России.

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Комментарии
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АК
Александр Кутуев
Будешь так себя вести Макрошка, и Париж будет целью для &quot;Искандеров&quot;! И ты сам и даже твой жена!
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20 час.
Александр Котов
Париж забыл упомянуть.
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1 час.
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