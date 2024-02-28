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Газета.ру

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МИД КНР: ядерные державы должны договориться о неприменении ЯО первыми

МИД КНР: ядерные державы должны договориться о неприменении ЯО первыми

Глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо в рамках недели высокого уровня конференции по разоружению в Женеве заявил, что ядерные державы должны первыми заключить договоры о неприменении ядерного оружия (ЯО).

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