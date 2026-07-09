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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Сергей Собянин рассказал о новых площадках для регистрации брака

Сергей Собянин рассказал о новых площадках для регистрации брака

Сергей Собянин сообщил, что в Москве появились четыре новые площадки для выездной регистрации брака. Они открыты в рамках проекта «Новые адреса счастья», который позволяет молодоженам проводить церемонии не только во дворцах бракосочетания, но и в необычных городских пространствах.

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