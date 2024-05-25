США призывает Россию к переговорам с Украиной о прекращении огня

А вы кто такой, что бы делать такие заявления??

Evgenija Palette

ХОХЛЫ НАЧАЛИ ЭТУ ВОЙНУ (по приказу своего КРОВАВОГО " ПАСТОРА БОМБИТЬ ДОНБАСС за то, что они провели Референдум), ХОХЛЫ ПУСТЬ ЭТУ ВОЙНУ И ПРЕКРАЩАЮТ... А ЭТИ МИРОВЫЕ АФЕРИСТЫ ЯНКИ ПУСТЬ ОТДЫХАЮТ...