Вашингтон призывает Россию к прямым переговорам о прекращении боевых действий на Украине. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на четырех высокопоставленных российских чиновников.
США призывает Россию к переговорам с Украиной о прекращении огня
Комментарии
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АК
Андрей Кудрявцев
А вы кто такой, что бы делать такие заявления??
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14 час.
Eduard
В Техасе у себя призывайте!
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13 час.
Evgenija Palette
ХОХЛЫ НАЧАЛИ ЭТУ ВОЙНУ (по приказу своего КРОВАВОГО " ПАСТОРА БОМБИТЬ ДОНБАСС за то, что они провели Референдум), ХОХЛЫ ПУСТЬ ЭТУ ВОЙНУ И ПРЕКРАЩАЮТ... А ЭТИ МИРОВЫЕ АФЕРИСТЫ ЯНКИ ПУСТЬ ОТДЫХАЮТ...
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7 час.
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