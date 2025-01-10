Мазутные пляжи Чёрного моря: Курорты накрыло масляными пятнами – Путин в гневе, выводы сделаны

Ситуация с разливом мазута в Чёрном море вышла из-под контроля: токсичные нефтепродукты из Керченского пролива добрались не только до ближайшего побережья в Анапе, но уже и до пляжей на западном берегу Крыма.
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