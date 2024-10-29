Идущее из России поврежденное судно пришвартовалось в Британии

Телеканал Sky News сообщил, что судно MV Ruby, которое получило повреждения по пути из России в Африку, на борту которого находился взрывоопасный нитрат аммония, пришвартовалось в порту Грейт-Ярмут на востоке Англии .
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